10.05.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

У «Харківгаз» розповіли, коли абонентам можуть перерахувати кошти за розподіл газу

Згідно з роз’ясненням НКРЕКП, в умовах дії воєнного стану споживачі можуть отримати перерахунок вартості послуг розподілу (доставки) природного газу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Газовики розповіли абонентам про випадки, у яких можуть виконати перерахунок за розподіл газу:

якщо внаслідок військової агресії російської федерації пошкоджено газорозподільну інфраструктуру, і це унеможливило виконання зобов’язання Операторів ГРМ в частині забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи. В такому випадку плата за розподіл газу не нараховується на період відсутності можливості цілодобового доступу споживачів до газорозподільної системи через її пошкодження;

якщо внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України було пошкоджено будинок споживача та/або внутрішньобудинкову систему газопостачання, що призвело до унеможливлення використання споживачем свого права користуватися послугами розподілу природного газу.

Пошкодження газорозподільної інфраструктури, що обслуговує АТ «Харківгаз» фіксується актами служб Оператора ГРМ.

Для здійснення перерахунку вартості розподілу газу через пошкодження/руйнування житла споживачу необхідно:

Звернутися до органів місцевого самоврядування або ДСНС для фіксування факту пошкодження/руйнування житла, отримання відповідного Акту та документу, що підтверджує дату пошкодження/руйнування.

Звернутись до центрів обслуговування клієнтів АТ «Харківгаз» (ЦОК) з наступними документами:

актом про пошкодження/зруйнування житлового будинку та документ, що підтверджує дату пошкодження/зруйнування (надається Органами державної влади, ДСНС);

свідоцтвом про право власності на житло;

фото пошкодженої/зруйнованої домівки;

копією паспорту та ідентифікаційного коду.

Звернення до АТ «Харківгаз» щодо проведення перерахунку можна надіслати засобами поштового зв’язку, надати особисто під час прийому у центрі обслуговування або надіслати електронною поштою:

ЦОК Мереф‘янського відділення:

м. Мерефа, вул. Дніпровська, 273

ЦОК Дергачівського відділення:

м. Дергачі, вул. Каштанова № 5,

ЦОК Зміївського відділення:

м. Зміїв, Таранівське шосе,1а;

ЦОК Красноградського відділення:

м. Красноград, вул. Преображенська, б.5;

ЦОК Куп‘янсього відділення:

м. Ізюм, вул. Різдвяна, 2;

ЦОК Чугуївського відділення:

Рішення щодо проведення перерахунку приймає відповідна комісія АТ «Харківгаз». Перерахунок проводиться за період з дати пошкодження/зруйнування об’єкту та призупинення роботи газових мереж до дати відновлення можливості користуватися природним газом споживачам.



