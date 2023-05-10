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10.05.2023  14:46   Дмитро Колонєй

Кримінальна трійця нелегально продавала зброю на Харківщині

Всього підозрюються у торгівлі зброєю на Харківщині шестеро осіб.

Продавала нелегально зброюа кримінальна група на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру 47-річний чоловік збував через інтернет оружня та боєприпаси. До схеми він також залучив свого 28-річного сина та їхнього спільного знайомого — 28-річного мешканця Харківської області.
 
Продавала нелегально зброюа кримінальна група на Харківщині
 
Продавала нелегально зброюа кримінальна група на Харківщині
 
Чоловіки встигли продати: 
  • великокаліберний пулемет «ДШКМ»; 
  • понад півтори тисячі патронів; 
  • автомати АКМС-74; 
  • протитанкові та підствольний гранатомети; запали УЗРГМ; 
  • гранати Ф-1.
Під час обшуку за місцями мешкання зловмисників, у їх автомобілях, гаражах правоохоронці виявили та вилучили гвинтівки, карабін, мисливські рушниці, близько 2 тисяч патронів, комплектуючі до зброї. 
 
Продавала нелегально зброюа кримінальна група на Харківщині
 
Допомогав зберігати та відправляти зброю 49-річний друг родини. Вдома у чоловіка, а також на подвір'ї сусідів, які вже давно не живуть у будинку, вилучено ручний протитанковий вогнемет «Джміль», металеві частини до кулеметів та деталі, ножі, понад 1800 патронів, гранати та інше.
 
Продавала нелегально зброюа кримінальна група на Харківщині
 
Правоохоронці також встановили ще двох фігурантів: 58-річного мешканця м. Бориспіль Київської області та 56-річного мешканця Полтави, у яких під час слідчих дій вилучили арсенал зброї та боєприпасів.
 
Загалом правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків по різних областях України.  
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  зброя, торгівля, харків
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