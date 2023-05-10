10.05.2023 14:46 Дмитро Колонєй

Кримінальна трійця нелегально продавала зброю на Харківщині

Всього підозрюються у торгівлі зброєю на Харківщині шестеро осіб.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру 47-річний чоловік збував через інтернет оружня та боєприпаси. До схеми він також залучив свого 28-річного сина та їхнього спільного знайомого — 28-річного мешканця Харківської області.

Чоловіки встигли продати:

великокаліберний пулемет «ДШКМ»;

понад півтори тисячі патронів;

автомати АКМС-74;

протитанкові та підствольний гранатомети; запали УЗРГМ;

гранати Ф-1.

Під час обшуку за місцями мешкання зловмисників, у їх автомобілях, гаражах правоохоронці виявили та вилучили гвинтівки, карабін, мисливські рушниці, близько 2 тисяч патронів, комплектуючі до зброї.

Допомогав зберігати та відправляти зброю 49-річний друг родини. Вдома у чоловіка, а також на подвір'ї сусідів, які вже давно не живуть у будинку, вилучено ручний протитанковий вогнемет «Джміль», металеві частини до кулеметів та деталі, ножі, понад 1800 патронів, гранати та інше.

Правоохоронці також встановили ще двох фігурантів: 58-річного мешканця м. Бориспіль Київської області та 56-річного мешканця Полтави, у яких під час слідчих дій вилучили арсенал зброї та боєприпасів.

Загалом правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків по різних областях України.



