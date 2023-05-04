04.05.2023 11:20 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 4 травня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1419 вакансій.
Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Технолог – 25 000 грн.
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2. Вишкомонтажник – 24 950 грн.
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3. Водій автотранспортних засобів – 22 000 грн.
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4. Лікар з ультразвукової діагностики – 20 000 грн.
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5. Економіст – 19 400 грн.
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6. Бухгалтер – 18 000 грн.
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7. Юрист – 16 100 грн.
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8. Машиніст крана автомобільного – 12 700 грн.
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9. Забивач худоби – 10 000 грн.
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10. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 9 900 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
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З питань зайнятості та безробіття можна звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96; 099 020 87 21; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться за посиланням
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