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04.05.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 4 травня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1419 вакансій.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • 1. Технолог  –  25 000 грн.
  • 2. Вишкомонтажник –  24 950 грн.
  • 3. Водій автотранспортних засобів  –  22 000 грн.
  • 4. Лікар з ультразвукової діагностики  –  20 000 грн.
  • 5. Економіст  –  19 400 грн.
  • 6. Бухгалтер  –  18 000 грн.
  • 7. Юрист  –  16 100 грн.
  • 8. Машиніст крана автомобільного  –  12 700 грн.
  • 9. Забивач худоби –  10 000 грн.
  • 10. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  –  9 900 грн.
 
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття можна звертатися  у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96; 099 020 87 21; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68.  
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться за посиланням.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  робота, харків
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