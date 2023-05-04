04.05.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Під час розмінування Харківщини загинув рятувальник із Кіровоградської області

3 травня 2023 року під час розмінування території Чугуївського району Харківської області загинув старшина служби цивільного захисту Дубіна Віталій Іванович.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Facebook начальника ГУ ДСНС у Кіровоградській області Віталія Миронюка.

«З 2011 року він проходив службу в органах і підрозділах цивільного захисту Кіровоградського гарнізону. Його завжди відрізняли мужність, витримка та виваженість рішень, відповідальність та професійність при виконанні поставлених завдань. Віталій був рятувальником не лише за професією, а у першу чергу, за покликом серця.

Готовий щохвилини, ризикуючи собою, прийти на допомогу кожному, хто опинився у біді. Таким його запам’ятають усі, хто знав, з ким вони ділили труднощі служби та пліч-о-пліч боролися з життєвими негараздами.

Вся чисельна родина рятувальників Кіровоградщини висловлюють щирі співчуття родині з приводу передчасної смерті турботливого сина. Важко знайти слова, неможливо загоїти біль втрати, коли зупиняється серце рідної людини.

Вічна пам’ять Герою-рятувальнику»,- повідомив Віталій Миронюк.

Раніше РЕДПОСТ писав, що жінка очолювала відділення пенсійного фонду у Вовчанську під час окупації.



