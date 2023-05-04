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04.05.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

Під час розмінування Харківщини загинув рятувальник із Кіровоградської області

3 травня 2023 року під час розмінування території Чугуївського району Харківської області загинув старшина служби цивільного захисту Дубіна Віталій Іванович.

Дубіна Віталій Іванович
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Facebook начальника ГУ ДСНС у Кіровоградській області Віталія Миронюка.
 
«З 2011 року він проходив службу в органах і підрозділах цивільного захисту Кіровоградського гарнізону. Його завжди відрізняли мужність, витримка та виваженість рішень, відповідальність та професійність при виконанні поставлених завдань. Віталій був рятувальником не лише за професією, а у першу чергу, за покликом серця.
 
 Готовий щохвилини, ризикуючи собою, прийти на допомогу кожному, хто опинився у біді. Таким його запам’ятають усі, хто знав, з ким вони ділили труднощі служби та пліч-о-пліч боролися з життєвими негараздами. 
 
Вся чисельна родина рятувальників Кіровоградщини висловлюють щирі співчуття родині з приводу передчасної смерті турботливого сина. Важко знайти слова, неможливо загоїти біль втрати, коли зупиняється серце рідної людини.
 
Вічна пам’ять Герою-рятувальнику»,- повідомив Віталій Миронюк.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що жінка очолювала відділення пенсійного фонду у Вовчанську під час окупації.
 

Источник:   Віталій Миронюк
 Тэги:  події, харків
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