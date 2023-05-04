04.05.2023 10:55 Віталій Хінєвіч

Сапери у Харківській області знищили 298 одиниць ворожих мін

За минулу добу 3 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження у різних районах області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 3 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 14,5 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 17 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 298 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 37 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 186 саперів та 76 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2362,5 га території, 260,6 км автомобільних доріг, 1453,6 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 59 тис. 414 ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки необхідно одразу повідомити за номером телефону — 101.

Раніше РЕДПОСТ писав, що жінка очолювала відділення пенсійного фонду у Вовчанську під час окупації.



