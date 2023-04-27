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27.04.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні допомогли людині, яка опинилась у воді

Під час патрулювання Салтівського району інспектори отримали виклик про нещасний випадок.

патрульні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Заявник повідомив, що бачить, як у водоймі поблизу берега перебуває чоловік і, найпевніше, потребує допомоги.
 
На місце одразу прибули патрульні, які побачили знесиленого чоловіка, який був біля берега, але через переохолодження вже не мав сил вибратися.
 
Охоронці порядку спільними зусилля витягли чоловіка на берег, одразу загорнули в термоковдру, повернули у стабільне бокове положення та постійно підтримували розмову і контролювали його стан до приїзду швидкої. Надалі чоловіка ушпиталили до реанімації.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у мешканця Харківської області вилучили сигнальний пістолет, тротилові шашки та форму окупантів.
 

Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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