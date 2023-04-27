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27.04.2023  16:23   Дмитро Колонєй

Під Харковом хуліган опоганив могили воїнів ЗСУ

Працівники поліції викрили жителя міста Люботин у скоєнні наруги над могилами

Опоганив могили воїнів ЗСУ хуліган на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиоланням на Харківську прокуратуру та ГУ Нацполіції, вночі 27 квітня 2023 року люботинським поліцйським стало відомо  що у місті на території міського кладовища з двох могил загиблих бійців ЗСУ невідомий викрав державні прапори України. 
вони оперативно викрили 29-річного чоловіка, причетного до злочину. 
 
Опоганив могили воїнів ЗСУ хуліган на Харківщині
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  Виявилося що чоловік перерізав за допомогою плоскогубців проволоку та витягнув з насипу землі на могилах держаки з Державними Прапорами України, які в подальшому відніс до себе додому. .Хуліган скоів 8 аналогічних злочинів на території місцевого кладовища. 
 
Опоганив могили воїнів ЗСУ хуліган на Харківщині
 
За місцем мешкання підозрюваного виявлено понад десять Державних Прапорів України. За попередніми даними, чоловік і раніше вчиняв наругу над могиламиСлідчі дії тривають, встановлюються обставини справи. 
Зловмиснку загрожує до 7 років позбавлення волі.
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  хуліган, наруга, харків
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