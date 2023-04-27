27.04.2023 16:23 Дмитро Колонєй

Під Харковом хуліган опоганив могили воїнів ЗСУ

Працівники поліції викрили жителя міста Люботин у скоєнні наруги над могилами

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиоланням на Харківську прокуратуру та ГУ Нацполіції , вночі 27 квітня 2023 року люботинським поліцйським стало відомо що у місті на території міського кладовища з двох могил загиблих бійців ЗСУ невідомий викрав державні прапори України.

вони оперативно викрили 29-річного чоловіка, причетного до злочину.

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Виявилося що чоловік перерізав за допомогою плоскогубців проволоку та витягнув з насипу землі на могилах держаки з Державними Прапорами України, які в подальшому відніс до себе додому. .Хуліган скоів 8 аналогічних злочинів на території місцевого кладовища.

За місцем мешкання підозрюваного виявлено понад десять Державних Прапорів України. За попередніми даними, чоловік і раніше вчиняв наругу над могиламиСлідчі дії тривають, встановлюються обставини справи.

Зловмиснку загрожує до 7 років позбавлення волі.





Источник: Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції

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