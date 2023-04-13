Історико-культурні землі Харківщини віддали під городи селянам

Керівник Харківської окружної прокуратури Харківської області подав до суду позовну заяву в інтересах держави проти 23-х фізичних осіб та підприємства, щодо усунення перешкод у користуванні та розпорядженні землями, які є історико-культурною спадщиною.
Однак, геодезичні дослідження, проведені за ініціативою окружної прокуратури, встановили, що в межах цієї пам'ятки археології знаходяться земельні ділянки, на які зареєстровано право приватної власності, загальною площею 34 га та вартістю майже 600 млн грн.
Згідно з законодавством про охорону культурної спадщини, в межах історико-культурного заповідника та історико-культурної заповідної території забороняється діяльність, що може негативно вплинути на збереження об'єктів культурної спадщини. Окружна прокуратура подала позов до міського суду Харківської області про повернення зазначених земель державі та направила заяву до суду про забезпечення позову шляхом заборони будь-яких сільськогосподарських робіт на цих землях з метою збереження культурного шару пам'ятки археології.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про хитрих харківських ділків, які залишаться без ділянки землі вартістю у 100 мільйонів.
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