05.04.2023 19:33 Дмитро Колонєй
Ремонтники Харкова відновили роботу сотен ліфтів
Про хід ремонтних робіт розповіли у КСП «Харківміськліфт».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КСП «Харківміськліфт», за минулий тиждень бригади підприємства запустили 11 ліфтів. Загалом у березні відновили роботу 75-ти систем диспетчеризації.
Триває відпрацювання заявок, що надійшли від містян у інформаційну службу «1562» та диспетчерську підприємства. Так, 1-2 квітня були опрацьовані 204 звернення з питань роботи ліфтів, з них аварійні бригади усунули несправності та причини короткочасних зупинок за 164 адресами, решта - знаходиться в роботі.
З питань справності внутрішньобудинкових електромереж за вихідні надійшло 116 заявок: 20 з них передали енергетикам, а 66 виконали електромонтери аварійної служби підприємства.
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