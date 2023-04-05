05.04.2023 19:33 Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова відновили роботу сотен ліфтів

Про хід ремонтних робіт розповіли у КСП «Харківміськліфт».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КСП «Харківміськліфт», за минулий тиждень бригади підприємства запустили 11 ліфтів. Загалом у березні відновили роботу 75-ти систем диспетчеризації.

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Триває відпрацювання заявок, що надійшли від містян у інформаційну службу «1562» та диспетчерську підприємства. Так, 1-2 квітня були опрацьовані 204 звернення з питань роботи ліфтів, з них аварійні бригади усунули несправності та причини короткочасних зупинок за 164 адресами, решта - знаходиться в роботі.

З питань справності внутрішньобудинкових електромереж за вихідні надійшло 116 заявок: 20 з них передали енергетикам, а 66 виконали електромонтери аварійної служби підприємства.



