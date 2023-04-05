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05.04.2023  19:33   Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова відновили роботу сотен ліфтів

Про хід ремонтних робіт розповіли у КСП «Харківміськліфт».

Відновили роботу сотен ліфтів ремонтники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КСП «Харківміськліфт», за минулий тиждень бригади підприємства запустили 11 ліфтів. Загалом у березні відновили роботу 75-ти систем диспетчеризації.
 
Триває відпрацювання заявок, що надійшли від містян у інформаційну службу «1562» та диспетчерську підприємства. Так, 1-2 квітня були опрацьовані 204 звернення з питань роботи ліфтів, з них аварійні бригади усунули несправності та причини короткочасних зупинок за 164 адресами, решта - знаходиться в роботі. 
 
Відновили роботу сотен ліфтів ремонтники Харкова
 
З питань справності внутрішньобудинкових електромереж за вихідні надійшло 116 заявок: 20 з них передали енергетикам, а 66 виконали електромонтери аварійної служби підприємства.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про харківських комунальників, які виконали сотні заявок містян за добу.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, ліфти, харків
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