04.04.2023 15:42 Дмитро Колонєй

Комунальники відремонтували трубопровод у постраждалому районі Харкова

Про десятки ліквідованих аварій на мережах міста поінформували у КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківводоканал» з початку року фахівці служби зовнішніх водопровідних мереж Салтівського району ліквідували 90 аварій на водоводах і капітально відремонтували 40 водорозбірних колонок.

За інфрмацією начальника районної служби В'ячеслав Глущенко, напередодні ремонтники провели комплекс відновлювальних заходів на ділянках трубопроводів холодного водопостачання на пр. Ювілейному (діаметр - 400 мм) та вул. Дружби Народів (100 мм).

він зазначив, що бригади продовжують відновлювати водопровідне господарство в одному з найбільш постраждалих від агресора районів міста. Роботи, що проводяться, дозволяють повністю утримувати ситуацію з подачею води під контролем.

3 квітня 2023 року ремонтники комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 10 аварійних ситуацій на водоводах. Сьогодні, 4 квітня, вони усувають 12 аварій на водопровідних мережах.

Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.



