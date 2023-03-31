31.03.2023 19:59 Дмитро Колонєй

Три поради від харківської поліції, які збережуть життя

Що варто враховувати, аби не постраждати, радять харківські спеціалісти.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці звернулися до мещкнців Харківщини, аби запобігти трагедічним наслідкам.

"Шановні мешканці міста та області! Відступаючи, окупанти залишили після себе заміновані дороги, поля, лісосмуги, будинки, цвинтарі тощо.

Майже кожного дня надходять повідомлення про травмування або смерті людей, які підірвалися на мінах.

Спеціалісти-вибухотехніки постійно проводять перевірки та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Але небезпека може затаїтися всюди: біля річки, на піщаному кар’єрі, на дачі, в лісі.

Нагадуємо, що в поминальні дні в області діятимуть певні обмеження і заборони на відвідування кладовищ. Рішення про заборону відвідування кладовищ прийматиме місцева влада.

Поліція вкотре звертається до мешканців Харківщини:

не пересувайтеся у населених пунктах та за їх межами не перевіреними шляхами; не відвідуйте цвинтарі та дачні будинки, ліси та лісові насадження, особливо ті, що розташовані неподалік колишніх військових позицій або перебували в окупації; при виявлені підозрілого або Читайте також: Життя – це саме головне: Ігор Терехов закликає харків'ян утриматися від відвідування кладовищпредмета у жодному разі не чіпайте його та обмежте до нього доступ інших осіб. Для знешкодження предмета одразу викликайте спеціалістів за номерами 101 або 102.

Бережіть своє життя!



