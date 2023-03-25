У ХОВА повідомили про наслідки ворожих обстрілів

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області.
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Щоб день пройшов мирно, намагайтеся утриматися від критики (навіть справедливої) та бажання одним махом розібратися з усіма проблемами.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.
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