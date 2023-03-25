25.03.2023 08:55 Віталій Хінєвіч

У ХОВА повідомили про наслідки ворожих обстрілів

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району, у Вовчанську пошкоджено щонайменше 2 житлові будинки, у смт Вільча - 4 житлові будинки, у селі Бугаївка є влучання снарядів на відкритій території. Крім того, в Чугуївському районі зруйновано інфраструктурний об'єкт.

У селі Кругляківка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. У селі Першотравневе Ізюмського району обстрілами знищено гараж та приватний автомобіль.

На щастя, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не було.



