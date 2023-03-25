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25.03.2023  08:05   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань ворожих наступальних угруповань не виявлено.

Генеральний штаб ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Протягом минулої доби противник здійснив обстріли в районах населених пунктів: Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне і Тополі на Харківщині.
 
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка, Синьківка, Діброва, Білогорівка і Спірне. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів:Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ, Піщане і Табаївка Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині фіксують пошкодження житлових будинків.
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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