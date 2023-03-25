    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області через обстріл окупантів горів будинок
25.03.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області через обстріл окупантів горів будинок

За добу з 24 по 25 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу, передає РЕДПОСТ .

ДСНС
 
Повідомляється, що 2 рази рятувальники Куп’янського та Ізюмського районів виїжджали на пожежі, що спричинив ворожий обстріл.
 
У селі Кругляківка, внаслідок обстрілу, горів будинок на площі пожежі 100 кв.м. У селі Першотравневе на території приватного домогосподарства горів гараж та автомобіль на площі пожежі 15 кв.м. Жертв та постраждалих немає.
 
7 разів рятувальники Чугуївського району виїжджали на перевірку території після ворожих обстрілів. 
 
У селищі Вільча отримали пошкодження 4 приватних домоволодіння. У місті Вовчанськ – постраждали 2 приватних домогосподарства.
 
На щастя обійшлось без жертв із боку цивільного населення.
 
Таким чином протягом звітного періоду здійснено 84 оперативних виїзди.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків, пожежі
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.03 Надзвичайні події На Харківщині ексгумували трупи людей, загиблих внаслідок авіаудару 25.03 Надзвичайні події Чоловік у Харківській області підірвався на невідомому пристрої 25.03 Надзвичайні події У ХОВА повідомили про наслідки ворожих обстрілів
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 