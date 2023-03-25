25.03.2023 08:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області через обстріл окупантів горів будинок

За добу з 24 по 25 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу, передає РЕДПОСТ .

Повідомляється, що 2 рази рятувальники Куп’янського та Ізюмського районів виїжджали на пожежі, що спричинив ворожий обстріл.

У селі Кругляківка, внаслідок обстрілу, горів будинок на площі пожежі 100 кв.м. У селі Першотравневе на території приватного домогосподарства горів гараж та автомобіль на площі пожежі 15 кв.м. Жертв та постраждалих немає.

7 разів рятувальники Чугуївського району виїжджали на перевірку території після ворожих обстрілів.

У селищі Вільча отримали пошкодження 4 приватних домоволодіння. У місті Вовчанськ – постраждали 2 приватних домогосподарства.

На щастя обійшлось без жертв із боку цивільного населення.

Таким чином протягом звітного періоду здійснено 84 оперативних виїзди.



