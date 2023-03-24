У Харківській області фахівці оглянуть тисячі кілометрів газових мереж

Для стабільного та безаварійного забезпечення родин Харківської області природним газом, в поточному році АТ «Харківгаз» проведе комплексне приладове обстеження 5,1 тисячі кілометрів розподільних газопроводів, передає РЕДПОСТ .
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Жартівливе побажання «Будь здоровим, не кашляй» сьогодні набуває особливого сенсу: 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з туберкульозом.
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