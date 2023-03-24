24.03.2023 17:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області фахівці оглянуть тисячі кілометрів газових мереж

Для стабільного та безаварійного забезпечення родин Харківської області природним газом, в поточному році АТ «Харківгаз» проведе комплексне приладове обстеження 5,1 тисячі кілометрів розподільних газопроводів, передає РЕДПОСТ .

Роботи з діагностики мереж стартують у квітні та мають на меті виявити можливі пошкодження ізоляції газогонів та самих труб. Такі роботи особливо актуальні після обстрілів рф Харківської області, що тривають більше року.

У минулому році, попри активні бойові дії, газовики продіагностували більше двох тисяч кілометрів розподільних газових мереж.

Крім цього зазначається, що у березні родини Харківської області понад 400 раз звертались за допомогою до аварійників АТ «Харківгаз».

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вуличне освітлення є приблизно на 500 вулицях. Однак планується збільшити цю кількість ще приблизно на 320 вулиць.



