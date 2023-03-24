    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харківській області фахівці оглянуть тисячі кілометрів газових мереж
24.03.2023  17:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області фахівці оглянуть тисячі кілометрів газових мереж

Для стабільного та безаварійного забезпечення родин Харківської області природним газом, в поточному році АТ «Харківгаз» проведе комплексне приладове обстеження 5,1 тисячі кілометрів розподільних газопроводів, передає РЕДПОСТ .

газовики
 
Роботи з діагностики мереж стартують у квітні та мають на меті виявити можливі пошкодження ізоляції газогонів та самих труб. Такі роботи особливо актуальні після обстрілів рф Харківської області, що тривають більше року.
 
У минулому році, попри активні бойові дії, газовики продіагностували більше двох тисяч кілометрів розподільних газових мереж.
 
Крім цього зазначається, що у березні родини Харківської області понад 400 раз звертались за допомогою до аварійників АТ «Харківгаз».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вуличне освітлення є приблизно на 500 вулицях. Однак планується збільшити цю кількість ще приблизно на 320 вулиць.
 

Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.03 ЖКГ У Циркунах відновили електропостачання для понад 50% абонентів 24.03 ЖКГ "Ми поступово розширюємо цю географію", - Ігор Терехов про вуличне освітлення Харкова 24.03 ЖКГ Комунальники нагадали харків'янам як у зручний спосіб передати показання приладів обліку
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 