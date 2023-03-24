24.03.2023 17:38 Дмитро Колонєй

Прибічники Росії готуються тікати з Криму

До цього на півострові закликають навіть у єфірі радіостанцій.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, представник воєнної розвідки Андрій Юсов розповів про ситуацію у Криму.

Напередодні місцевих жителів попередиои на FM-станціях що їм необхідно готуватися до виїзду. Скоріше за все це стосується кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою.

Підкресливши, що Крим обов'язково повернеться до України найближчим часом, фахівець зазначив, що всім тим, хто працює на агресора, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму.

Російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.

"Але іншим, рядовому складу, кажуть: не переймайтеся, усе спокійно, усе під контролем... Але це вже як мем про те, що "спецоперація" йде за планом... Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є", – підсумував Андрій Юсов.



