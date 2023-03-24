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24.03.2023  17:38   Дмитро Колонєй

Прибічники Росії готуються тікати з Криму

До цього на півострові закликають навіть у єфірі радіостанцій.

Готуються тікати з Криму прибічники Росії
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представник воєнної розвідки Андрій Юсов розповів про ситуацію у Криму.
 
  • Напередодні місцевих жителів попередиои на FM-станціях що їм необхідно готуватися до виїзду. Скоріше за все це стосується кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою.
  • Підкресливши, що Крим обов'язково повернеться до України найближчим часом, фахівець зазначив, що всім тим, хто працює на агресора, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму.
  • Російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.
 
"Але іншим, рядовому складу, кажуть: не переймайтеся, усе спокійно, усе під контролем... Але це вже як мем про те, що "спецоперація" йде за планом... Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є", – підсумував Андрій Юсов.
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, крим
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