24.03.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

97% українців вірять у перемогу України у війні, - результати опитування

Дослідження провела соціологічна група "Рейтинг" у період з 1 по 5 лютого поточного року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, на питання: «Чи вірите Ви, що Україна переможе у війні?» 82% опитаних громадян відповіли однозначно так, ще 15% – скоріше так.

Принагідно зазначимо, що рівень віри у перемогу серед українців у лютому 2023 року такий самий, як і у квітні 2022 року.

Однак за цей час на 21% збільшилась частка тих, хто вважає, що у результаті закінчення війни Україна поверне усі свої території. Так, минулого місяця 74% респондентів відповіли, що Україна збереже усі території, які мала у 1991 році.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Циркунах відновили електропостачання для понад 50% абонентів.



