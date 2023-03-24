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24.03.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

97% українців вірять у перемогу України у війні, - результати опитування

Дослідження провела соціологічна група "Рейтинг" у період з 1 по 5 лютого поточного року.

Україна
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Зокрема, на питання: «Чи вірите Ви, що Україна переможе у війні?» 82% опитаних громадян відповіли однозначно так, ще 15% – скоріше так. 
 
Принагідно зазначимо, що рівень віри у перемогу серед українців у лютому 2023 року такий самий, як і у квітні 2022 року. 
 
Однак за цей час на 21% збільшилась частка тих, хто вважає, що у результаті закінчення війни Україна поверне усі свої території. Так, минулого місяця 74% респондентів відповіли, що Україна збереже усі території, які мала у 1991 році.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Циркунах відновили електропостачання для понад 50% абонентів.
 

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  соціологія, опитування
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