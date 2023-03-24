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24.03.2023  16:00   Віталій Хінєвіч

У Циркунах відновили електропостачання для понад 50% абонентів

Фахівці продовжують відновлювати мережі, які постраждали від дій ворога.

ЕНЕРГЕТИКИ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Як розповів начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов, без світла поки що залишаються 700 споживачів - це менше половини від усіх точок обліку в населеному пункті.
 
"Нагадаю, що в Циркунах були значні пошкодження нашого обладнання внаслідок окупації та постійних обстрілів. 12 трансформаторів потребували повної заміни. Окрім того, тут залишилося дуже багато заміновних територій. Треба було докласти значних зусиль, щоб хоча б розпочати підключати жителів села. Перших споживачів ми заживили ще у грудні", - зазначив Віктор Рубцов.
 
Енергетики вже відремонтували 11 трансформаторних підстанцій, замінили 120 опор та 30 км живлячої високовольтної лінії 110 кВ, а також 90 опор та 10 км ліній 0,4 кВ. 
 
"Для відновлення електропостачання у Циркунах продовжуємо залучати додаткові бригади з інших районів. В умовах війни прогнози робити важко, але маємо велику надію, що вже через декілька тижнів село буде повністю заживлено", - зазначив начальник Липецького РЕМ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули аварійні ситуації на ділянках трубопроводів.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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