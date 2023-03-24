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24.03.2023  16:18   Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова ліківідують маштабну аварію на Новій Баварії (фото)

У Харкові на місці ремонтних робіт пройшла виїзна нарада голови району з комунальними службами.

Ліківідують масштабну аварію на Новій Баварії ремонтники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Міськраду, біля будинку на Ново-Баварському проспекті, 103 сталася аварія на трубопроводі діаметром 500 мм, що залягає на глибині 5 м.
 
Ліківідують масштабну аварію на Новій Баварії ремонтники Харкова
 
На місці ремонтних робіт пройшла виїзна нарада голови району Тетяни Цибульник з комунальними службами. 
 
Ліківідують масштабну аварію на Новій Баварії ремонтники Харкова
 
 Станом на 23 березня виконана робота з ремонту дефектної ділянки трубопроводу протяжністю 63 м. Зараз проводиться заміна 15 м трубопроводу і планується замінити ще 45 м мереж, які знаходяться в незадовільному стані.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, мережі, харків, комунальники
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