23.03.2023 18:00 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії у Харківській області представили служба зайнятості
Станом на 23 березня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості на Харківщині актуальні 1105 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Серед інших вакансій є наступні:
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1. Лікар загальної практики-сімейний лікар – 22 000 грн.
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2. Ерготерапевт – 20 000 грн.
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3. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 17 000 грн.
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4. Електрогазозварник – 15 080 грн.
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5. Технолог ливарного виробництва – 15 000 грн.
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6. Бухгалтер – 14 000 грн.
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7. Слюсар-ремонтник – 13 000 грн.
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8. Економіст – 10 590 грн.
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9. Слюсар-електромонтажник – 10 000 грн.
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10. Водій автотранспортних засобів – 9 000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
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З питань зайнятості та безробіття необхідно звертатись у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 15:00 за телефонами: 096 055 48 96; 099 020 87 21; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68; 057 732 19 28.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти за посиланням
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