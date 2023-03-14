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14.03.2023  14:21   Рита Парфенова

Харківські комунальники ликвідували складне ушкодження на водоводі

У понеділок аварійні бригади Харківводоканалу ліквідували п'ять пошкоджень на ділянках трубопроводів та відновили сім оглядових колодязів.

КП Харківводоканал

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

«Напередодні трапилось досить складне ушкодження на магістралі діаметром 200 мм на вулиці Алуштинській. Проаналізувавши ситуацію, довелося працювати із тимчасовим відключенням мешканців приватного сектору від водопостачання. Ремонтники в стислий термін впоралися із завданням та відновили подачу води харків'янам. Також капітально відремонтували оглядовий колодязь на вулиці Полтавський Шлях. Після проведення ремонтів, території обов'язково впорядковуємо», - поінформував начальник Холодногірської служби зовнішніх водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» Олександр Сірко, у разі виникнення аварій на мережах, ремонтні бригади негайно розпочинають їх усунення.

За словами начальника, з початку року бригади ліквідували 58 аварійних ситуацій на водоводах та капітально відремонтували 84 оглядові колодязі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулу добу працівники КП «Харківські теплові мережі» встигли задовільнити 917 заявок громадян по центральному опаленню та гарячому водопостачанню, які надійшли до служби 1562 та колцентру.


Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків
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