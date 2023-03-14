14.03.2023 14:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові з початку 2023 року зареєстровано понад 1500 фізичних осіб-підприємців

Станом на 1 березня кількість фізичних осіб-підприємців у місті Харкові склала 119 215 осіб.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Протягом двох місяців 2023 року припинила діяльність 1991 фізична особа-підприємець. Перемістили бізнес з Харкова та змінили свою податкову адресу на іншу область або територіальну громаду 239 ФОП.

Водночас у Харкові продовжують відкривати нові бізнеси, що дає можливість відновлювати економіку міста. Так, протягом січня-лютого 2023 року виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували свій бізнес 1573 фізичні особи-підприємці.

Крім того, за цей же період 317 ФОП (переважно з деокупованих територій) обрали Харків в якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу.

«Місцевий бізнес наповнює бюджет, створює робочі місця та багато волонтерить. Саме тому міська рада завжди підтримує підприємців Харкова та намагається акумулювати усі можливі ресурси для впровадження нових ініціатив, відновлення економічних процесів та повернення бізнесу в місто», - зазначили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.

Варто зазанчити, що за інформацією Головного управління Державної податкової служби у Харківській області, на початок року у Харкові працювало 119 743 ФОП.



