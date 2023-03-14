14.03.2023 13:13 Рита Парфенова

У Харкові зросла кількість заявок до Тепломереж

За минулу добу працівники КП «Харківські теплові мережі» встигли задовільнити 917 заявок громадян по центральному опаленню та гарячому водопостачанню, які надійшли до служби 1562 та колцентру.





Як повідомили РЕДПОСТ у КП «ХТМ», такий зріст звернень обумовлений наслідками ракетного обстрілу, який стався 9 березня.



До сьогодні харківські теплоенергетики усувають наслідки блекауту, найбільше пролемою є збільшення підживлення в системі, яка тільки вчора вийшла на нормальний режим функціонування.



До того ж паралельно проводиться модернізація системи. Наразі встановлено понад 3 тисячі автоматичних розповітрювачів, йде заміна транзитів у підвалах будинків, у тому числі на пластикові по гарячій воді.



Підприємство готується до ремонтної кампанії, яка має розпочатися одразу після закінчення опалювального сезону. В черзі на реконструкцію, зокрема, котельні Північної Салтівки, які попри руйнування, наразі працюють і подають послугу мешканцям найбільш постраждалого району міста.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з метою стабілізації ситуацї в електромережі в Харкові застосовуються графіки аварійних відключень.



