12.03.2023 12:04 Рита Парфенова

Знівечене після вибуху тіло знайшли у спальному районі Харкова (фото)

Попередньо причиною смерті чоловіка став вибух ручної гранати.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, поблизу гаражного кооперативу по вулиці Бучми виявили тіло чоловіка з чисельними уламковими пораненнями кінцівок та тулуба.



Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 34-річний харків’янин.

З місця події вилучені елементи запалу ручної гранати: кільце запобіжника та зовнішній важіль.

Речові докази направлені на експертне дослідження.

За фактом загибелі чоловіка відкрито кримінальне провадження.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що в одному з покинутих домовладінь Харкова прикордонники виявили набої та ручну гранату РГД-5 .



