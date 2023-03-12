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12.03.2023  12:04   Рита Парфенова

Знівечене після вибуху тіло знайшли у спальному районі Харкова (фото)

Попередньо причиною смерті чоловіка став вибух ручної гранати.

У Харкові загинув чоловік від вибуху невстановленого предмета

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, поблизу гаражного кооперативу по вулиці Бучми виявили тіло чоловіка з чисельними уламковими пораненнями кінцівок та тулуба.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 34-річний харків’янин.

З місця події вилучені елементи запалу ручної гранати: кільце запобіжника та зовнішній важіль.

У Харкові загинув чоловік від вибуху невстановленого предмета

Речові докази направлені на експертне дослідження.

За фактом загибелі чоловіка відкрито кримінальне провадження.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що в одному з покинутих домовладінь Харкова прикордонники виявили набої та ручну гранату РГД-5 .

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  граната, вибух, харків
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