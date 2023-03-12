12.03.2023 11:57 Рита Парфенова

Ворог обстрілює Харківщину, щоб прорвати оборону на Куп'янському напрямку

Протягом доби з 11 по 12 березня під ворожими обстрілами знаходилися населені пункти на Куп'янському та Слобожанському напрямках.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Зокрема, під ворожим вогнем опинилися Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Кислівка та Піщане.



До того ж противник зберігав свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки.



На Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишалась стабільною. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 8 населених пунктів, а саме: Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф продовжують обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з рф.



