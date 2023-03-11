11.03.2023 09:43 Дмитро Колонєй

Харківщина на ранок 11 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 10 по 11 березня 2023 року зафіксовано одну пожежу, яка сталася внаслідок масованого ракетного удару.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, за добу з 10 по 11 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

1 – на перевірку місця влучання ворожого снаряду;

15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

6 – інші виїзди.

Близько 21:50, внаслідок влучання ворожого снаряду на територію приватного домоволодіння у м. Куп’янську, виникла пожежа у господарчій будівлі. Вона була оперативно ліквідована силами 44-ї ДПРЧ м. Куп’янська та 38-ї ДПРЧ м. Луганська на площі 1,5 кв.м.

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Після ліквідації пожежі, спричиненої ворогом, куп’янські рятувальники відразу виїхали на перевірку місця влучання ворожого снаряду. Він також потрапив на приватний двір, пошкодивши будинок, паркан і надвірні забудови. Постраждалих не виявлено.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 81 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма і с. Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили 7,5 тонн питної води, а м. Харкова – 2 тонни технічної.



