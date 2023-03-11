11.03.2023 09:43 Дмитро Колонєй
Харківщина на ранок 11 березня. Оперативна обстановка від ДСНС
Протягом доби з 10 по 11 березня 2023 року зафіксовано одну пожежу, яка сталася внаслідок масованого ракетного удару.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, за добу з 10 по 11 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:
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6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;
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1 – на перевірку місця влучання ворожого снаряду;
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15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
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6 – інші виїзди.
Близько 21:50, внаслідок влучання ворожого снаряду на територію приватного домоволодіння у м. Куп’янську, виникла пожежа у господарчій будівлі. Вона була оперативно ліквідована силами 44-ї ДПРЧ м. Куп’янська та 38-ї ДПРЧ м. Луганська на площі 1,5 кв.м.
Після ліквідації пожежі, спричиненої ворогом, куп’янські рятувальники відразу виїхали на перевірку місця влучання ворожого снаряду. Він також потрапив на приватний двір, пошкодивши будинок, паркан і надвірні забудови. Постраждалих не виявлено.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 81 одиницю вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Ізюма і с. Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили 7,5 тонн питної води, а м. Харкова – 2 тонни технічної.
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