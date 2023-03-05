05.03.2023 09:20 Віталій Хінєвіч

Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ

Ворог продовжує обстріли мирного населення прикордонних районів Харківщини. Минулої доби під вогнем окупантів були населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що 5 березня зранку ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа. На місці працюють рятувальники, інформація уточнюється.

Вчора, після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Через влучання снаряда в житловий будинок

загинув 65-річний чоловік.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом рибалка підірвався на розтяжці.



