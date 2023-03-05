05.03.2023 09:05 Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли Харківщини виникли пожежі, загинула людина: оперативна інформація від ДСНС

За добу з 4 по 5 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу, передає РЕДПОСТ.



ДСНС Харківської області

О 23:15 рятувальники з м. Куп’янська разом з колегами з Луганського гарнізону ДСНС виїхали на гасіння пожеж, спричинені ворожими обстрілами, за 4 адресами. Горіли 2 житлових будинки, господарча споруда, гараж та автомобіль на загальній площі 215 кв.м. Пожежі повністю ліквідували о 01:20. На одній із пожеж під завалами рятувальниками було знайдено тіло власника будинку.

4 рази Куп’янські рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Були виявлені руйнації та пошкодження житлового будинку, газової труби, закладу освіти та медичного закладу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 37 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Таким чином, протягом звітного періоду рятувальниками здійснено 20 оперативних виїздів.



