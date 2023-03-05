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05.03.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював населені пункти Харківської області

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Генеральний штаб ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області, успіху не мав.
 
Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне Харківської області.
 
Також окупант обстріляв Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Дворічанське, Новомлинськ та Дворічну.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що наслідки обстрілів Харківщини документують слідчі.
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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