05.03.2023 07:30 Рита Парфенова

5 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно у першу неділю березня відзначається Міжнародний день дитячого телебачення та радіомовлення.





Усі провідні теле- та радіокомпанії світу надають ефір дітям та дитячим передачам – «налаштовуються на дитячу хвилю».



А своє професійне свято цього дня відзначають усі працівники, зайняті виробництвом дитячих телевізійних програм та радіопередач.



Цього дня діти, підлітки та молодь стають не лише слухачами та глядачами, вони активно беруть участь у процесі створення програми, у різноманітних мас-медійних заходах. Усім надається можливість розповісти про свої мрії, бажання, а також обмінятися іншою насущною інформацією з однолітками не лише у своїй країні, а й у будь-якому куточку світу.



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5 березня відзначається День вимкнених гаджетів. У цей день варто залишати вдома мобільні пристрої і добу обходитися без них.



Лікарі довели, що використання гаджетів шкодить здоров’ю. Користування девайсами може викликати короткозорість та синдром «сухого ока». Людина менше кліпає, око пересихає та червоніє, що з часом пошкоджує рогівку.



Зсутулена поза при користуванні гаджетом провокує серйозні проблеми зі спиною. Також мобільні пристрої викликають психологічну залежність від соцмереж. Юзери відчувають гостру необхідність зайти на свою сторінку та «вбивають» на це години.



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Щороку 5 березня світова спільнота відзначає Всесвітній день енергоефективності. Мета його проведення – проінформувати населення про важливість заощадження енергії та навчити домогосподарства та комерційних споживачів раціональніше використовувати енергоносії.

Прикмети дня

День пам'яті християнського єпископа і святителя Лева Катанського, який жив на Сицилії у 8 столітті, у народі перетворився на день Катиша.



Пояснення такій назві знайшлося просте: цього дня востаннє каталися з гірок. При цьому примовляли: «Зима закінчується, то встигни на санчатах покататися».



Вважалося, що хтось далі за всіх покотиться, той щастя своє продовжить.



Також пекли круглі колобки-катиші на коров'ячому маслі. Вони називалися кокурками.

Також цього дня

1827 року на світ з'явився Леонід Глібов, байкар, український послідовник Езопа.



1872 – Джордж Вестингауз патентує потрійне пневматичне залізничне гальмо.



1910 – народився Андо Момофукі, винахідник локшини швидкого приготування. І хоча у нас цей продукт придбав китайсько-в'єтнамське коріння, в Японії, на батьківщині винахідника, його визнали найвидатнішим японським досягненням ХХ століття.



1924 – створено корпорацію IBM.



1928 – народився Габріель Гарсіа Маркес, колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії, автор романів «100 років самотності», «Осінь патріарха» та ін.



1946 – у Фултоні (штат Міссурі) Вінстон Черчілль виголосив свою знамениту промову, в якій сказав: «Від Щецина на Балтиці до Трієста на Адріатиці над Європою опустилася залізна завіса». І почалася холодна війна.



1958 – у Харкові народився Володимир Безсонов, футболіст, півзахисник київського «Динамо» та збірної СРСР.



1970 – набрав чинності Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Він зобов'язав ядерні держави (СРСР, США, Великобританія, Франція, Китай) не передавати будь-кому ядерну зброю та контроль над нею, не допомагати державі, яка не володіє ядерною зброєю, у її виробництві чи придбанні.



1974 – народилася Єва Мендес, голлівудська актриса.



1979 - космічний апарат "Вояджер-1" досяг планети Юпітер.



1989 - на телеканалі "Disney Channel" відбулася прем'єра мультсеріалу "Чіп і Дейл поспішають на допомогу".



1995 - запрацював веб-сервіс IRC, який діє і досі.



2000 – англійські вчені вперше у світі провели успішну операцію з клонування свиней.



2003 - на Марсі знайдено замерзле озеро.

Іменини відзначають:

Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Костянтин, Корній, Лев, Олександр, Ольга, Павло, Тимофій.



