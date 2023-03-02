У Харкові відновлюють будинки на Холодній горі

Про хід ремонту будівель розповіли у КП «Харківспецбуд» Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», у Холодногірському районі Харкова бригади підприємства проводять відновлювальні роботи, ремонують:
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