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02.03.2023  16:38   Дмитро Колонєй

У Харкові відновлюють будинки на Холодній горі

Про хід ремонту будівель розповіли у КП «Харківспецбуд» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», у Холодногірському районі Харкова бригади підприємства проводять відновлювальні роботи, ремонують:

  • сходи вхідних груп,
  • ганки,
  • фасади,
  • металеві конструкції (пандуси, двері, перила, сміттєпроводи, водостічні труби тощо),
  • закривають контури.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники усунули витік газу
 
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Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, харків, будинок
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