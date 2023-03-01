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01.03.2023  13:35   Рита Парфенова

Автомобіль з набоями зупинили на блок-посту під Харковом

Набої для автоматичної гвинтівки знайшли в автомобилі, який рухався дорогами Харківщини

Поліція Харківської області
 
Як розповіли РЕДПОСТ у відділі комунікації поліції Харківської області, порушника зупинили на одному з блок-постів
 
«Поліцейські полку поліції особливого призначення зупинили транспортний засіб «Suzuki Grand Vitara». При огляді автомобіля правоохоронці виявили близько 180 набоїв калібру 5.56», – йдеться в повідомленні.
 
Наразі проводиться перевірка.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під час санкціонованого обшуку в мешканця Чугуївського району було виявлено три реактивні протитанкові гранати, гранатомет, артилерійський порох та понад 700 набоїв.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  зброя, харків, набої
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