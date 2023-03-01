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01.03.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області поповнюються лави «Армії відновлення»

На Харківщині в межах урядової ініціативи «Армія відновлення» тимчасово безробітні громадяни допомагають ремонтувати об'єкти життєзабезпечення, розбирати завали, облаштовувати Пункти Незламності.

Армія відновлення
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
«Армія відновлення» задіяна в роботі на пунктах видачі гуманітарної допомоги, заготівлі дров для опалення, підтримці населення вразливих категорій: осіб з інвалідністю, дітей, громадян похилого віку, хворих.
 
Як повідомила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська, загалом такі суспільно корисні роботи організовано у 21 громаді Харківщини. 
 
«На сьогодні в Харківській області до «Армії відновлення» вже приєдналися 294 людини і кількість добровольців дедалі зростає. Найбільше громад, які організували в себе такі роботи, в Богодухівському та Красноградському районах. Однак і деокуповані населені пункти працюють над відновленням, зокрема ініціативу підхопили Балаклійська, Борівська, Шевченківська, Великобурлуцька громади», - повідомила Віта Ковальська. 
 
Крім цього зазначається, що суспільно корисні роботи організовуються під час воєнного стану за рішеннями військового командування або військових адміністрацій. Участь у них оплачується на рівні не нижче мінімального, тобто 6700 гривень на місяць. 
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, армії відновлення
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