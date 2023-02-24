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24.02.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

Театральна вистава «Таємниця Снігової Королеви» пройде в Харкові

Вистава пройде на території паркінгу ТРЦ «Nikolsky».

Харків театр
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський театр для дітей та юнацтва.
 
Усіх бажаючих запрошують відвідати виставу «Таємниця Снігової Королеви» яка пройде на території паркінгу ТРЦ «Nikolsky».
 
«Вистава «Таємниця Снігової Королеви» - це чарівний світ казки з улюбленими героями. Яскрава постановка про щиру дружбу між Каєм та Гердою, що стає справжнім символом відданості. Бо саме дружба між дітьми переборює нескінченну холодну самотність Снігової Королеви»,- розповіли в театрі.
 
Дорослих та дітей чекають 26 лютого о 13:00, вхід вільний.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що реальні історії харківської фельдшерки стали основою нового українського телесеріалу.
 

Источник:   Харківський театр для дітей та юнацтва
 Тэги:  харків, театр
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