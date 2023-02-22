22.02.2023 14:24 Рита Парфенова

Комунальники Харкова оперативно усувають аварії на водогонах

У Новобаварському районі Харкова ремонтниками було проведено значний обсяг відновлювальних робіт.





Про це повідомив РЕДПОСТ провідний інженер Новобаварської служби зовнішніх водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» Сергій Самойлов.



«На вулиці Доватора капітально відремонтували оглядовий колодязь і паралельно упорядкували водорозбірну колонку. Також відновили два оглядові колодязі на вулиці Пахаря та провели ремонтні роботи на введенні в будинок на вулиці Виконкомівській. А ось на вулицях Комбайновій та Раднянській займалися благоустроєм територій після усунення пошкоджень на водопровідних магістралях. Щодня ретельно аналізуємо стан справ та завжди намагаємось використовувати комплексний підхід під час проведення ремонтних заходів», - підсумував Сергій Самойлов.



Загалом по місту у вівторок бригади КП «Харківводоканал» ліквідували шість аварійних ситуацій на водоводах та упорядкували 11 оглядових колодязів. Сьогодні, 18 лютого, бригади АВР розпочали ліквідацію восьми пошкоджень на водопровідних мережах.



Мешканців просять для економії часу аварійників докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що за минулу добу колектив КП «Харківські теплові мережі» встиг задовільнити 296 заявок з питань центрального опалення та гарячого водопостачання.



