У Харкові 23-24 лютого посилять заходи безпеки - Ігор Терехов (відео)
Харківський міський голова Ігор Терехов спілкуючись із журналістами повідомив, що 23-24 лютого в місті посилять заходи безпеки, передає РЕДПОСТ.
РЕДПОСТ
За словами Ігоря Терехова, багато харків'ян запитують, чого варто очікувати від окупантів у дні річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.
«Я не можу сказати, що буде. Це все залежить від ворога. Що в його голові ніхто не знає. Однак буде посилено заходи безпеки», - повідомив Ігор Терехов.
Окрім цього міський голова прокоментував життядіяльність Харкова в період 23-24 лютого.
«Також люди питають виходити на роботу чи ні. Наприклад, я свої підлеглим сказав, якщо комусь складно, хто боїться, вони можуть залишитися вдома і дистанційно працювати. Хто не боїться може працювати в режимі, в якому ми працюємо завжди», - зазначив Ігор Терехов.
У цей же час він додав, що на даний момент роботу установ, комунальників, роботу транспорту та час комендантської години не змінюватимуть.