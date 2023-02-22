22.02.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові 23-24 лютого посилять заходи безпеки - Ігор Терехов (відео)

Харківський міський голова Ігор Терехов спілкуючись із журналістами повідомив, що 23-24 лютого в місті посилять заходи безпеки, передає РЕДПОСТ.



РЕДПОСТ

За словами Ігоря Терехова, багато харків'ян запитують, чого варто очікувати від окупантів у дні річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

«Я не можу сказати, що буде. Це все залежить від ворога. Що в його голові ніхто не знає. Однак буде посилено заходи безпеки», - повідомив Ігор Терехов.

Окрім цього міський голова прокоментував життядіяльність Харкова в період 23-24 лютого.

«Також люди питають виходити на роботу чи ні. Наприклад, я свої підлеглим сказав, якщо комусь складно, хто боїться, вони можуть залишитися вдома і дистанційно працювати. Хто не боїться може працювати в режимі, в якому ми працюємо завжди», - зазначив Ігор Терехов.

У цей же час він додав, що на даний момент роботу установ, комунальників, роботу транспорту та час комендантської години не змінюватимуть.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 22 лютого поранення отримали двоє людей.



