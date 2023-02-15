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15.02.2023  16:35   Віталій Хінєвіч

«Харківгаз» представив нові номери телефонів для консультації своїх клієнтів

Абоненти компанії зможуть отримати відповіді на запитання, що їх цікавлять, за новими номерами телефонів.

гаряча лінія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
Отримати консультації по особовому рахунку, оплатам за розподіл чи доставку газу, вартості послуг АТ «Харківгаз» можно звернувшись за наступними номерами телефонів та електронними адресами газової компанії:
 
Телефони центрів обслуговування клієнтів АТ «Харківгаз»:
 
  • (057) 748-49-22
  • 0676733295
  • 0675481504
  • 0970546585
  • 0676733267
  • 0675030747
  • 0675512607
  • 0675512692
  • 0987126957
Електронні адреси центрів обслуговування клієнтів:
 
Крім цього зазначається, що консультації клієнтів компанії за телефонами сервісів 104: (057) 766-21-04, 0670113104 та електронною адресою [email protected] не надаються.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у жилмасиві Харкова відремонтували водогін без відключення споживачів.
 

Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  жкг, харьков, харків
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