15.02.2023 16:35 Віталій Хінєвіч

«Харківгаз» представив нові номери телефонів для консультації своїх клієнтів

Абоненти компанії зможуть отримати відповіді на запитання, що їх цікавлять, за новими номерами телефонів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Отримати консультації по особовому рахунку, оплатам за розподіл чи доставку газу, вартості послуг АТ «Харківгаз» можно звернувшись за наступними номерами телефонів та електронними адресами газової компанії:

Телефони центрів обслуговування клієнтів АТ «Харківгаз»:

(057) 748-49-22

0676733295

0675481504

0970546585

0676733267

0675030747

0675512607

0675512692

0987126957

Електронні адреси центрів обслуговування клієнтів:

Крім цього зазначається, що консультації клієнтів компанії за телефонами сервісів 104: (057) 766-21-04, 0670113104 та електронною адресою [email protected] не надаються.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у жилмасиві Харкова відремонтували водогін без відключення споживачів.



