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15.02.2023  16:56   Дмитро Колонєй

У Харкові відбулося покладання квітів біля меморіалу воїнам-інтернаціоналістам

Захід у Харкові був присвячений 34-ї річниці виведення військ з Афганістану.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, вшанувати пам'ять полеглих учасників бойових дій прийшли їхні побратими, родичі ветеранів війни в Афганістані, керівництво міста. 
 
Міський голова Ігор Терехов підкреслив, що саме воїни-афганці одними з перших пішли добровольцями захищати Батьківщину ще у 2014 році і сьогодні продовжують служити у лавах ЗСУ та тероборони. 
 
«Щороку цього дня ми засвідчуємо глибоку повагу до тисяч українських військових, які з честю та гідністю виконували свій обов`язок у різний час та в різних державах. Участь наших співвітчизників у бойових діях в Афганістані та в інших «гарячих точках» світу є для нас шкалою мужності, героїзму і водночас національною трагедією, оскільки за роки воєнних дій загинули сотні наших земляків, про що ми ніколи не забудемо. Воїни-афганці і сьогодні героїчно захищають Україну, з кожним днем наближаючи таку довгоочікувану перемогу», - зазначив Ігор Терехов.
 

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Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, покладання квітів, харьков, харків
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