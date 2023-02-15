15.02.2023 16:56 Дмитро Колонєй

У Харкові відбулося покладання квітів біля меморіалу воїнам-інтернаціоналістам

Захід у Харкові був присвячений 34-ї річниці виведення військ з Афганістану.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, вшанувати пам'ять полеглих учасників бойових дій прийшли їхні побратими, родичі ветеранів війни в Афганістані, керівництво міста.

Міський голова Ігор Терехов підкреслив, що саме воїни-афганці одними з перших пішли добровольцями захищати Батьківщину ще у 2014 році і сьогодні продовжують служити у лавах ЗСУ та тероборони.

«Щороку цього дня ми засвідчуємо глибоку повагу до тисяч українських військових, які з честю та гідністю виконували свій обов`язок у різний час та в різних державах. Участь наших співвітчизників у бойових діях в Афганістані та в інших «гарячих точках» світу є для нас шкалою мужності, героїзму і водночас національною трагедією, оскільки за роки воєнних дій загинули сотні наших земляків, про що ми ніколи не забудемо. Воїни-афганці і сьогодні героїчно захищають Україну, з кожним днем наближаючи таку довгоочікувану перемогу», - зазначив Ігор Терехов.

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