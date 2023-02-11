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11.02.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

У Куп'янську чоловік скоїв вбивство

Слідчі встановили, що злочин стався торік улітку.

вбив знайомого
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 30-річний підозрюваний перебував у гостях у 48-річного чоловіка. Чоловіки випивали спиртні напої, тим часом між ними стався конфлікт.
 
Гість спочатку завдав знайомому тілесних ушкоджень, потім ударив кухонним ножем у живіт. Від отриманих травм потерпілий помер. Після скоєння злочину нападник покинув місце події.
 
В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські Куп’янського райвідділу поліції встановили причетність до даного кримінального правопорушення 30-річного мешканця Куп’янська.
 
Виявилося, що раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок, нанесення тілесних ушкоджень та шахрайство.
 
Слідчі Куп’янського РВП під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.
 
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків, харьков
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