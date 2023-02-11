В "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі

Більше ніж добу ворог безперервно атакує енергетичні об’єкти нашої країни. Сьогодні вночі відбулась 17 атака ворожих дронів у південному та південно-східному регіонах.
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День сприятливий для реалізації будь-яких задумів. Сміливо переходьте від слів та планів до справи, при цьому не забувайте прислухатися до своєї інтуїції.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Щороку 11 лютого відзначається Всесвітній день хворого, покликаний привернути увагу людей до проблем, з якими стикаються хворі.
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