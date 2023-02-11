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11.02.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

В "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі

Більше ніж добу ворог безперервно атакує енергетичні об’єкти нашої країни. Сьогодні вночі відбулась 17 атака ворожих дронів у південному та південно-східному регіонах.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
У компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі, внаслідок атаки ракет та дронів, складна, але контрольована. 
 
У Харкові в зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів застосовані аварійні відключення.
 
Також через  мережеві обмеження, які введені після пошкодження ворогом об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та м.Київ. 
 
На Одещині фахівцям "Укренерго" разом з обленерго вдалося ввести в роботу частину обладнання, продовжуються роботи над поверненням регіону енергоживлення.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники проводять роботи у всіх районах міста.
 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкг, харьков, харків, відключення світла
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