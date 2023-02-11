11.02.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

В "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі

Більше ніж добу ворог безперервно атакує енергетичні об’єкти нашої країни. Сьогодні вночі відбулась 17 атака ворожих дронів у південному та південно-східному регіонах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

У компанії зазначили, що ситуація в енергосистемі, внаслідок атаки ракет та дронів, складна, але контрольована.

У Харкові в зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів застосовані аварійні відключення.

Також через мережеві обмеження, які введені після пошкодження ворогом об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та м.Київ.

На Одещині фахівцям "Укренерго" разом з обленерго вдалося ввести в роботу частину обладнання, продовжуються роботи над поверненням регіону енергоживлення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники проводять роботи у всіх районах міста.



