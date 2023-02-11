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11.02.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники проводять роботи у всіх районах міста

Ремонтні бригади у посиленому режимі контролюють усі довірені комунікації після чергового обстрілу критичних об'єктів регіону.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Повідомляється, що сьогодні, 11 лютого, 18 АВБ комплексу «Харківводопостачання» усувають 9 позаштатних ситуацій на зовнішніх мережах у всіх районах міста.
 
16 бригад аварійно-диспетчерської служби та районних експлуатаційних ділянок комплексу «Харківводовідведення» упорядковують міські трубопроводи стоків. Майстри управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем контролюють та ремонтують мережі у всіх будинках комунальної форми власності.
 
Вчора, незважаючи на ворожі обстріли, ремонтники працювали на всіх аварійних об'єктах, ліквідували 8 позаштатних ситуацій на водоводах і упорядкували 8 оглядових колодязів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на вихідні у Харківській області запроваджується спеціальний графік погодинних відключень світла.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харьков, харків
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