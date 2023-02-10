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10.02.2023  04:54   Дмитро Колонєй

У Харкові зафіксовано біля 10 вибухів - ХОВА

Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами начальника Харківської ОВА олега Синєгубова, "окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі. Зафіксовано біля 10 вибухів. 
 
У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється."
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов поінформував про обстріл Харкова - ненесено серію ударів по місту.
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харьков, харків, агрессия россии
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