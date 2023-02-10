Туман та ожеледь: прогноз погоди у Харкові на 10 лютого

У Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без істотних опадів. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря -6°...-3°C (відчувається як -7°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 766 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°...0°C (відчувається як -4°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°...-5°C (відчувається як -6°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.
Загалом день схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ.
У Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без істотних опадів. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових.
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