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10.02.2023  06:00   Рита Парфенова

Туман та ожеледь: прогноз погоди у Харкові на 10 лютого

У Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без істотних опадів. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря -6°...-3°C (відчувається як -7°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 766 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°...0°C (відчувається як -4°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°...-5°C (відчувається як -6°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Люди боялись вітру 10 лютого, оскільки він передвіщав сире, холодне літо.
  • Якщо нічний сніг залишиться на гілках дерев, то й на землі не розтане.
  • Ліс почорнів – на відлигу.

Тэги:  прогноз погоди, харьков, харків
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