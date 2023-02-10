10.02.2023 06:00 Рита Парфенова

Туман та ожеледь: прогноз погоди у Харкові на 10 лютого

У Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без істотних опадів. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 8%. Температура повітря -6°...-3°C (відчувається як -7°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 766 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°...0°C (відчувається як -4°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -3°...-5°C (відчувається як -6°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.

Народні прикмети

Люди боялись вітру 10 лютого, оскільки він передвіщав сире, холодне літо.

Якщо нічний сніг залишиться на гілках дерев, то й на землі не розтане.

Ліс почорнів – на відлигу.



