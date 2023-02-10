Ігор Терехов повідомив про обстріл Харкова

Окупанти завдали по Харкову серію ударів.
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Можливі конфлікти на порожньому місці та небажання йти на компроміс. Щоб не наламати дров, краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе перешкодити або заперечити.
У Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без істотних опадів. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Сьогодні відзначається святкове святкування – Міжнародний день стоматолога.
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