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10.02.2023  04:37   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов повідомив про обстріл Харкова

Окупанти завдали по Харкову серію ударів.


Ігор Терехов повідомив про обстріл Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер  Харкова Ігор Терехов поінформував на своєму Телеграм-каналі про удари ворога по місту
 
"О четвертій ранку серія ударів по Харкову. Ворог цілить по об‘єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, водо-та теплопостачанням. 
 
Про жертви та руйнування інформація наразі уточнюються. 
 
Всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу."
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники намагаються наступати на сході Харківщини та обстріляли 8 населених пунктів області.
 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ігор терехов, обстріл, харьков, харків
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