09.02.2023 18:42 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова проводять масштабну заміну каналізаційних вводів на Холодній горі

Про ремонтні роботи на мережах міста розповіли у комплексі «Харківводовідведення».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на комплекс «Харківводовідведення», дільничні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Холодногірського району ведуть планові роботи з відновлення внутрішньобудинкових комунікацій.

За інформацією начальника дільниці Олексія Безюлєва, майстри завершують відновлення внутрішньобудинкових систем холодної води в одному з будинків на вул. Полтавський Шлях.

Ремонтники продовжують масштабну заміну каналізаційних вводів у квартири в будинках на вул. Холодногірській та вул. Кашуби. Основні мережі та вводи в будинки у підвальних приміщеннях вже замінили, тривають ремонти у квартирах мешканців.

Начальник Холодногірської дільниці попросив харків'ян дбайливіше ставитися до мереж каналізації. Він зазначив, що заявок на прочистку трубопроводів водовідведення побільшало, але часто через викидання туди сміття.



