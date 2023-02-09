09.02.2023 18:42 Дмитро Колонєй
Комунальники Харкова проводять масштабну заміну каналізаційних вводів на Холодній горі
Про ремонтні роботи на мережах міста розповіли у комплексі «Харківводовідведення».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на комплекс «Харківводовідведення», дільничні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Холодногірського району ведуть планові роботи з відновлення внутрішньобудинкових комунікацій.
За інформацією начальника дільниці Олексія Безюлєва, майстри завершують відновлення внутрішньобудинкових систем холодної води в одному з будинків на вул. Полтавський Шлях.
Ремонтники продовжують масштабну заміну каналізаційних вводів у квартири в будинках на вул. Холодногірській та вул. Кашуби. Основні мережі та вводи в будинки у підвальних приміщеннях вже замінили, тривають ремонти у квартирах мешканців.
Начальник Холодногірської дільниці попросив харків'ян дбайливіше ставитися до мереж каналізації. Він зазначив, що заявок на прочистку трубопроводів водовідведення побільшало, але часто через викидання туди сміття.
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