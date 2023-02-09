    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники Харкова проводять масштабну заміну каналізаційних вводів на Холодній горі
09.02.2023  18:42   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова проводять масштабну заміну каналізаційних вводів на Холодній горі

Про ремонтні роботи на мережах міста розповіли у комплексі «Харківводовідведення».

Проводять масштабну заміну каналізаційних вводів на Холодній горі комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на комплекс «Харківводовідведення», дільничні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Холодногірського району ведуть планові роботи з відновлення внутрішньобудинкових комунікацій. 
 
За інформацією начальника дільниці Олексія Безюлєва, майстри завершують відновлення внутрішньобудинкових систем холодної води в одному з будинків на вул. Полтавський Шлях. 
 
Ремонтники продовжують масштабну заміну каналізаційних вводів у квартири в будинках на вул. Холодногірській та вул. Кашуби. Основні мережі та вводи в будинки у підвальних приміщеннях вже замінили, тривають ремонти у квартирах мешканців. 
 
Начальник Холодногірської дільниці попросив харків'ян дбайливіше ставитися до мереж каналізації. Він зазначив, що заявок на прочистку трубопроводів водовідведення побільшало, але часто через викидання туди сміття.
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  ремонт, вода, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.02 ЖКГ У Харкові відновлюють зруйновані обстрілами окупантів будинки 09.02 ЖКГ Комунальники відновили дах харківської школи, який постраждав від обстрілу 08.02 ЖКГ Ремонтники Харкова ліквідували десятки аварій на водопроводах
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 