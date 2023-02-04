    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Оперативна інформація в Харківській області на ранок 4 лютого від ХОВА
04.02.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

Оперативна інформація в Харківській області на ранок 4 лютого від ХОВА

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

Обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що під вогнем ворога був Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Огірцеве та інші населені пункти.
У Куп’янську пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства. 
 
 
У смт Дворічна зафіксоване пряме влучання в квартиру на другому поверсі житлового будинку. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.
 
За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, вчора внаслідок вибуху протипіхотної міни "пелюстка" в Ізюмі постраждало 8 підлітків. У 7 дітей осколкові поранення. У однієї дівчинки психологічна травма - гостра реакція на стрес. Стан постраждалих легкий, їхнім життям загрози немає. Проте всіх дітей госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом рятувальники гасили пожежу поміж ворожими обстрілами.
 

Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.02 ЖКГ Про наслідки ворожих обстрілів Харківської області розповіли у прокуратурі 04.02 Надзвичайні події Рятувальники повідомили про події, що сталися у Харківській області 04.02 Надзвичайні події У Харківській області 7 підлітків постраждали від детонації міни
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 