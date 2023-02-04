04.02.2023 09:25 Віталій Хінєвіч

Рятувальники повідомили про події, що сталися у Харківській області

За добу з 3 по 4 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

У місті Вовчанськ пошкоджені приватні домоволодіння та дошкільний заклад освіти. Потерпілих виявлено не було. У селищі міського типу Двурічна ворожий снаряд влучив у квартиру на другому поверсі. Пошкоджено цокольний поверх будівлі, вибиті вікна.

Також у селищі міського типу Двурічна пошкоджене ще одне приватне домогосподарство та знищено дах будівлі лікарні, пошкоджено третій поверх будівлі, постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 14 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 10 тонн питної води.

Таким чином, протягом звітного періоду рятувальниками здійснено 23 оперативних виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області 7 підлітків постраждали від детонації міни.



