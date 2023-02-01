01.02.2023 13:24

Мирон Маркевич відзначає день народження

1 лютого відзначає свій день народження екс-наставник ФК «Металіст» Мирон Маркевич.

Як передає РЕДПОСТ, із днем народження Почесного громадянина міста Харкова Мирона Маркевича привітав Харківський міський голова Ігор Терехов.



«Єдиний український тренер, який вивів футбольний клуб з України у фінал єврокубка, легенда українського футболу! Завдяки Вам харківський «Металіст» виборов чимало нагород, і рідною командою пишався кожен харків'янин.



Харків вдячний Вам за чудову еру футбольного життя нашого міста. Бажаємо Вам міцного здоров'я, сімейного добробуту та щастя! Успіхів та нових професійних досягнень! Упевнений, що ми побачимо ще багато видовищних матчів на полях України у мирний час!» - йдеться у привітанні.



Довідка. Мирон Богданович Маркевич народився 1 лютого 1951 року у місті Винники, що на Львівщині. Радянський та український футболіст, півзахисник, Заслужений тренер УРСР (1977). Перший та єдиний український тренер, який вивів футбольний клуб України у фінал Єврокубку. Рекордсмен української вищої ліги щодо кількості ігор у ранзі головного тренера. З липня 2005 року по лютий 2014 року – наставник харківського «Металіста». З липня 2016 по серпень 2021 року – голова комітету національних збірних ФФУ/УАФ.



Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшли урочистості, присвячені 89-й річниці з дня заснування АТ «Українські енергетичні машини».



