01.02.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині триває евакуація населення з деокупованих територій

З 10 вересня минулого року зі звільнених громад області було евакуйовано 23 138 людей, із них розселили – 3 545.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Наразі евакуація відбувається із трьох ключових напрямків – Куп'янської, Дворічанської та Вовчанської територіальних громад, де посилилися ворожі обстріли.

Для того, щоб покинути небезпечні райони Харківщини, фахівці Координаційного гуманітарного центру нагадують про порядок евакуації.

Для початку слід звернутися за телефонами «гарячих ліній». Організації «Helping to Leave», Харківська обласна організація товариства Червоного Хреста України та ГО «Я Врятований», постійно приймають дзвінки та інструктують охочих виїхати.

Повідомити про бажання евакуюватися можна декількома способами:

за номерами телефонів єдиного call center: +38 (093) 17-76-458; +38 (063) 44-06-920;

зателефонувавши на лінію для жителів Куп'янської громади (щоденно з 8:00 до 22:00): +38 (095) 77-14-446; +38 (098) 94-07-833.

за номером «гарячої лінії» Червоного хреста: 0 (800) 33-24-02; +38 (073) 24-02-402; +38 (067) 38-32-402.

за допомогою форми.

Також можна звертатися до місцевих органів влади, які направляють до волонтерів і передають всі дані до Координаційного гуманітарного центру.

Волонтери наголошують громадянам, які вирішили евакуюватися, що з собою потрібно обов'язково мати документи та речі першої необхідності.

«Волонтери розкажуть, що потрібно пройти реєстраційні заходи та відвезуть за новою адресою. На місці людей зустрінуть, поселять та забезпечать усім необхідним», – запевняють у Координаційному гуманітарному центрі.

Кожен, хто потребує розміщення, отримує місце для життя в Харкові, раніше відбувалося поселення і в області. Департамент соціального захисту ХОВА забезпечує помешканням не тільки тих, кого евакуювали волонтери, а й тих, хто виїхав самостійно. Для всіх переселенців житло безоплатне.

«Наприкінці минулого року евакуація пішла на спад, у день з громад виїздило близько десяти людей, на сьогодні евакуйовується щодня близько 30 осіб», – повідомили в Центрі.

Також волонтери зазначають, що допомагають евакуюватися жителям Харківщини не лише до Харкова, а й по всій Україні. Для евакуації статус ВПО не потрібен, його отримують після поселення в новому місті.

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