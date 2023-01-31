31.01.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

Поліцейські проводять інформаційні лекції з учнями Харківської області

Протягом тижня інспектори з ювенальної превенції Чугуївського районного управління поліції зустрілися в форматі онлайн з учнями 7-11 класів навчальних закладів Чугуївської міської ради та Клугіно-Башкирівського ліцею.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Інспектори роз’яснили дітям зміст Конвенції ООН про права дитини, поспілкувались про адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинення правопорушень неповнолітніми, щодо булінгу в дитячому середовищі, про прояви домашнього насильства.

Працівники поліції розповіли про шкідливість вживання алкоголю, тютюну та наркотичних засобів, про безпечну поведінку в Інтернеті, а також порадили, як убезпечити себе від інтернет-зловмисників.

Правоохоронці попередили школярів, що за скоєні адміністративні чи кримінальні правопорушення у віці від 14 до 16 років, якщо вони не досягли віку, з якого настає відповідальність – за їх вчинки відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

Крім того, поліцейські розповіли, як діяти в разі знаходження підозрілих та вибухонебезпечних предметів та як реагувати на повідомлення про замінування. Переглянувши мультфільм про вибухонебезпечні предмети, учні опанували алгоритм дій при виявленні небезпечних знахідок.



